ميريهان حسين: هذا ما تعلمته داخل السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد انتهاء فترة سجنها لمدة 15 يومًا في القضية الشهيرة إعلاميًا بكمين الهرم، واتهامها بالاعتداء على ضابطي شرطة خلال تأدية مهام عملهما، عادت الفنانة المصرية ميريهان حسين، لمواصلة حياتها ومشوارها الفني.

ميريهان حسين، قالت في أول ظهور إعلامي لها بعد خروجها من السجن ببرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc: «السجن تجربة صعبة لكن الله يسر الأمر ومرت فترة السجن على خير وبسلام».

وأضافت: «بعد صدور الحكم ضدي وضد الأطراف الأخرى في القضية قررت أن أذهب وأسلم نفسي للشرطة حتى اقضي العقوبة وانتهي منهذه الأزمة التي أثرت علي طوال الفترة الماضية، لأهتم بحياتي وعملي».

وتابعت: «طوال الوقت كنت أدعوا الله أن يقف معي ويمدني بالقوة لكي أتحمل فترة السجن»، مؤكدة أن السجينات كانوا يحبونها و أنها فوجئت أنها مشهورة، و أنها التقت في السجن بسيدات مظلومات وغيرهن مجرمات وسمعت قصصهن.

أما ما تعلمته خلال هذه الفترة قالت: «عرفت قيمة النعم وما أمتلكه، وأن الدنيا غدارة وتتغير من حال إلى حال في وقت قصير».

كما كشفت أنها تفكر في كتابة قصص مستوحاة من الفترة التي قضتها في السجن كما تفكر في تقديم دور سجينة.

يذكر أن ميرهان حسين، بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل «علامة استفهام» ومن المقرر عرضه في رمضان 2019، والمسلسل من بطولة محمد رجب، ومحمود البزاوي، وهيثم أحمد زكي، ومي سليم، وهو من تأليف إسلام حافظ ،وإخراج سميح النقاش.