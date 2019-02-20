خالد الصاوي بالزي الصعيدي في حفل تكريمه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كُرم الفنان المصري خالد الصاوي، والإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في حفل زفاف جماعي أقيم لـ 40 عريس وعروس، بالمنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط.

وتسلم التكريم عن الفنانة إسعاد يونس، عبدالجليل حسن المستشار الإعلامي للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وحرص الفنان خالد الصاوي، على المشاركة في هذه المناسبة والحضور بالجلباب الصعيدي، وتم أيضا تكريم المطرب سامح يسري ومجموعة من القيادات والمشاهير بالمحافظة وذلك تحت رعاية المنطقه الجنوبية العسكرية باسيوط.

أقيم حفل الزفاف بقاعة البولينج بالمنطقة الجنوبية العسكرية باسيوط، حيث حضر الحفل ما يقرب من ٢٥٠٠ شخص وعدد من القيادات بمحافظة أسيوط ومنهم اللواء أركان حرب نبيل نعيم والمهندس وعمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط وعدد من القيادات الأمنيه والدينية.

من ناحية أخرى شارك خالد الصاوي مؤخرًا في فيلم «الضيف»، وشاركه البطولة كل من شيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

وواجه الفيلم بعض الانتقادات من قبل الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، بسبب بعض الأراء حول الحجاب، وقراءة الآيات القرآنية التي وردت في الفيلم.

كما يشارك في الوقت الحالي في تصوير فيلم «كل سنة وأنت طيب»، مع تامر حسني، وزينة، وعائشة بن أحمد، عزت أبو عوف، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإنتاج نيوسينشري.