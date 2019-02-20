شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتصوير 30 حلقة من "حشمت فى البيت الأبيض" وعرضه على الفضائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر صناع "حشمت فى البيت الأبيض" لاستكمال تصوير أحداث المسلسل لتصل حلقاته إلى 30 حلقة وعرضه على القنوات الفضائية، إذ كان من المقرر الاكتفاء بـ 13 حلقة "مينى دراما" وعرضه على شبكة NETFLIX .

وجاء اتجاه صناع العمل إلى استكمال تصوير المسلسل، بعد مشاهدة الحلقات التى انتهوا من تصويرها وارتأوا أن العمل يصلح أن يكون مسلسلا كبيرا وعرضه بالتليفزيون ليأخذ حقه من المشاهدة، خاصة أنهم انتهوا من كتابة جزء ثانٍ من العمل – 13 حلقة أخرى – وبذلك يكون المسلسل جزءا واحدًا يتضمن 30 حلقة.

مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" وتدور أحداثه حول "حشمت" الذى يجسد شخصيته بيومى فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصرى داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل فى إطار كوميدى ساخر.

"المسلسل فكرة محمد الشواف وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبو السعد وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع ، ومن إخراج مصطفى فكرى، وبطولة بيومى فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدى المرغنى إسلام جمال، هبة عبد الغنى، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.