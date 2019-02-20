مي عز الدين تندب حظها: لو عرفتوا الحقيقة تواسونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، عن المتاعب والمشاكل التي تواجهها في التمثيل، وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

مي عز الدين قالت في تدوينتها: «لو الناس تعرف بس المهنة دي متعبة قد إيه وجواها إيه اقسم بالله كانوا يواسونا مش يحسدونا كان نفسي لقطات الكواليس متبقاش بس اللحظات النادرة للضحك ولا الهزار كان نفسي ينفع تصور عدد الساعات كأن الممثل ده آلة مش بني آدم».

وأضافت: «كان نفسي تصور الجو اللي بيصور فيه وهو لابس لبس عكسه تمامًا أو مطلوب منه يستحمل ويمثل يضحك الناس أو يبكيها، كان نفسي تصور المشاكل والتعب وأخلاق الناس اللي بيقابلها».

وتابعت: «أنا تعبانة قوي يا رب قويني على شغلي ويا رب العمل ينجح ويعجبكم لأن بجد ده اللي جوايا دلوقتي وكان لازم أقوله وأطلعه علشان مبقاش زي كاميرات الكواليس بطلع الحلو بس».

مي عز الدين، بدأت منذ أيام تصوير مسلسل «البرنسيسة بيسة»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني، والمسلسل سيناريو وحوار مصطفى عمر، وفاروق هاشم، ويقوم بإخراجه أكرم فريد، ومن إنتاج شركة “سينرجى” للمنتج تامر مرسي في تعاونه الثاني على التوالى مع مي عز الدين، ومن إشراف حسام شوقي.

«البرنسيسة بيسة»، بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، وإيمان السيد، وحسام داغر، وسليمان عيد، وسامي مغاوري.