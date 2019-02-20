ميرنا وليد: رفضي للقبلات والمشاهد الجريئة تسبب في إبعادي عن الأضواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب عن الأضواء لسنوات، عادت الفنانة المصرية ميرنا وليد للظهور مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر جلسات تصوير خضعت لها مؤخرا.

وعن أسباب غيابها عن الساحة كشفت ميرنا أنها رفضت بطولات أمام كبار النجوم وأغضبت مخرجين منها بسبب رفضها لمشاهد بها قبلات، وفسرت الأمر أنها تخجل كثيرًا ولا تحب أن تقوم بمشهد به قبلة، فلن تستطيع بعد أداء المشهد أن تنظر في عين من شاركها فيه»

وأوضحت أنها كثيرًا ما يقال عنها أنها مغرورة لرفضها أدوار مع نجوم كبار لكنها لم ترفض إلا بسبب بعض المشاهد الجريئة.

وكانت ميرنا قد تعرضت، للعديد من الانتقادات بسبب جلسة تصوير التي خضعت لها مؤخرًا لمناسبة عيد الحب، بسبب إطلالتها في الجلسة والدبدوب الذي ظهرت به.

ميرنا وليد، ردت على هذه الانتقادات خلال لقائها في برنامج «كل يوم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e قائلة: “تعمدت الظهور في جلسة التصوير على البحر، بإطلالة كلاسيكية تعود للخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وليس التسعينيات كما ظن البعض، وذلك بقصد تذكير الناس بالحب الذي لم يعد موجودا في هذا العصر، ولذا كانت الإطلالة معبرة عن تلك الفترة”.

وأضافت: “الصور التي ظهرت فيها وأنا ممسكة بالدبدوب، تشير إلى حالة الاكتئاب التي قد تصاب بها الفتاة في عيد الحب إن لم يكن لديها حبيب، ولا تتوقع تلقي الورد والهدايا، فيما عبرت الصور الأخرى عن الفتاة السعيدة المنطلقة، القادرة على إدخال السرور على نفسها”.

وتابعت، أنها منذ بدايتها في الوسط الفني قبل 25 عامًا وإلى الآن لم تظهر بشكل سيء أو تقدم عمل جريء.