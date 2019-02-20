إطلالات الممثلة المصرية ياسمين صبري.. نجومية بكل الألوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استطاعت الممثلة المصرية ياسمين صبري أن تلفت أنظار المشاهدين بجمالها وأناقتها منذ ظهورها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، فهي ممثلة شابة، رياضية، صاحبة قوام رشيق وذوق مميّز.







وكلما ظهرت ياسمين في إحدى المناسبات الفنية أو الاجتماعية، أو حتيى عبر الأنستقرام الذي تعشقه، تنجح في جذب الانتباه بإطلالاتها التي تعكس الرفاهية وتنوع الألوان والموديلات بدرجة يستحيل معها أن تعتبرها ممن يفضلن لونا بعينه أو حتى موديل أو صيحة محددة، لأنها ببساطة تختار كل الألوان والصيحات.

والمدهش أن كلها جذابة ومميزة وتليق بها، وتجمع بين الجرأة في التنسيق والتنويع في الوقت نفسه مما جعلها ملهمة للكثير من الفتيات في الصيحات والموضة عموما.





واللافت في إطلالات ياسمين صبري، أنها لا تتقيّد بصيحة محددة، كما أنها تحب تجربة كل جديد، خاصة أنّ قوامها وطولها يناسبهما الكثير من الصيحات العصرية.





مؤخرا مثلا شاهدنا ياسمين صبري في إحدى المناسبات بمدينة دبي، وقد اختارت فستان سهرة أحمر من تصميم أنطوان القارح مصنوعا من قماش المخمل الفاخر بقصة راقية منسدلة ومحددة الخصر مع أكمام طويلة، واختارت معه حقيبة يد باللون الأسود ومجموهرات ماسية فاخرة.









كما ظهرت صبري في مهرجان الجونة السينمائي الأخير، بفستان أخضر لامع بصيحة الكتف الواحدة، من توقيع المصمم الكويتي جسميكو، واختارت معها تسريحة شعر البون، التي تلائم الفستان.





كما لفتت النظر بفستان أسود مع بروش شاني المميز، وحقيبة يد من ماركة فيندي العالمية، وحذاء بالكعب البسيط من ماركة لوبوتون.





وياسمين تحب أيضا الفساتين ذات القصة المستقيمة والتي تصل إلى حدود الركبتين، فهي تظهر قوام جسمها الممشوق.

ويمكن أن تستوحي تصاميم الجاكيت والبليزر من إطلالتها أيضا مثل الجاكيت الطويل دون أكمام مع التوب الأوف، والذي نسقته مع سروال بخصر مرتفع وتقليمات طولية، وأضافت لمسة حيوية لإطلالتها بالحقيبة الحمراء.





ومن الإطلالات الكاجوال العادية، البليزر الوردي الناعم بالأكمام مع سروال جينز ممزق وكنزة باللون الأبيض، مع الحقيبة الحيوية باللون الأخضر، وهناك البليزر القصير المفتوح مع الفساتين الضيقة أو العمودية والقصيرة، كما ظهرت بالبليزر القصير مع السراويل الجينز الضيقة في إطلالات شتوية أنيقة.





وبخصوص الإطلالات الليلية الخاصة بالحفلات، تشتهر ياسمين صبري بحبّها للـجمبسوت، خاصة السوداء ذي التطريزات الناعمة من توقيع المصمم نفسه.































