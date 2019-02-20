بعد دخوله في غيبوبة.. ماذا تعرف عن الفنان مصطفى الشامي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بها حجازي:

نشرت الفنانة هبة بدر، عبر الحساب الرسمي للفنان الدكتور مصطفى الشامي بموقع "فيسبوك"، صورة له وطلبت من جمهوره الدعاء له.

وكتبت: "ما زال الفنان القدير د. مصطفى الشامي في غيبوبة عميقة بالعناية المركزة وينتظر دعواتكم.. زوجته هبه بدر".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الكبير مصطفى الشامي:

- ولد الفنان الكبير مصطفى الشامي في 2 أغسطس 1944.

- يعمل مصطفى الشامي، أستاذ "تكاليف" فى كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.

بدأ مشواره الفني من خلال أدوار صغيرة فى عدة أفلام منها "مقعد بجوار الشيطان" و "ازواج طائشون" و "امهات فى المنفى"، كما شارك فى عدة مسلسلات تليفزيونية منها "متى تبتسم الدموع" و "ضد التيار".

- في 3 فبراير نشرت زوجته هبة بدر عبر حسابها الشخصي بموقع " فيسبوك": "لكل من يسأل عن حالة زوجي الفنان القدير د.مصطفى الشامي فهو ما زال بحالة خطيرة وتم نقله فجر اليوم من المستشفى الجوى بالتجمع إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي".

- كان آخر أعماله مشاركته في مسرحية "باي واي فاي" ومشاركته في مسلسل "سبع صنايع".