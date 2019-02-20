محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، الثلاثاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بأغنية "قصة حب" للفنان رامي عياش، وما قالته إليسا عن الحادث الإرهابي في مصر، ومحمد منير يُحرج أحد معجبيه، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| شهرة ميرهان حسين ومنير يحرج أحد معجبيه ونانسي تدعم الرضاعة الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.