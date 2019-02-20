نرمين ماهر في الجيم ونادين نسيب بدون مكياج.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها، عبر صفحتها بموقع "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تمارس الرياضة خلال تواجدها في الجيم، ونالت إعجاب متابعيها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت خلالها بدون مكياج ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها وظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت إعجاب جمهورها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.

حسين الجسمي

نشر المطرب حسن الجسمي صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها على طريقة السلفي، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

محمد محسن

نشر المطرب محمد محسن صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة والدته، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

إدوارد

نشر الفنان إدوارد صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة الفنانة ياسمين صبري خلال كواليس مسلسل "حكايتي"، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مثيرة مرتدية فستان من اللون الأحمر، ونالت إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت المصورة الفوتوغرافية عائشة صورة جديدة للفنانة سلمي أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مثيرة، ونالت إعجاب متابعيها.