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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 20 فبراير 2019

بالصور| الممثلون الـ 41 الذين فازوا بأكثر من جائزة أوسكار

متابعة-سنيار: من الصعب الحصول على جوائز الأوسكار، ورغم ترشحهم للجائزة أكثر من مرة، إلا أن هناك عدد قليل من الممثلن الذين فازوا بعدة جوائز أكاديمية، ومنهم ميريل ستريب، جاك نيكولسون، وكاثرين هيبورن.

وفيما يلي النجوم الـ 41 الذين فازوا بعدة جوائز أكاديمية في فئات التمثيل وفقاً لـ”بيزنس إنسايدر”:

كريستوف والتز، فاز مرتين وترشح مرتين



هيلاري سوانك، فازت مرتين وترشحت مرتين



كيفين سبيسي، فاز مرتين وترشح مرتين

لويس رينر، فاز مرتين وترشح مرتين

فيفيان Leigh ، فازت مرتين وترشحت مرتين



هيلين هايس، فازت مرتين وترشحت مرتين



Dianne Wiest ، فازت مرتين وترشحت 3 مرات

بيتر أوستينوف، فاز مرتين وترشح 3 مرات



جايسون Robards فاز مرتين وترشح 3 مرات

سالي فيلد، فازت مرتين وترشحت 3 مرات



ميلفين دوغلاس، فاز مرتين وترشح 3 مرات

Shelley Winters فازت مرتين وترشحت 4 مرات



انتوني كوين فاز مرتين وترشح 4 مرات

غليندا جاكسون فازت مرتين وترشحت 4 مرات



جودي فوستر فازت مرتين وترشحت 4 مرات

إليزابيث تايلور، فازت مرتين وترشحت 5 مرات



شون بن، فاز مرتين وترشح 5 مرات

فرانسيس ماكدورماند، فازت مرتين وترشحت 5 مرات

فريدريك مارش، فاز مرتين وترشح 5 مرات

توم هانكس، فاز مرتين وترشح 5 مرات



جين Hackman فاز مرتين وترشح 5 مرات



أوليفيا دي هافيلاند، فازت مرتين وترشحت 5 مرات



غاري كوبر، فازت مرتين وترشحت 5 مرات

ماجي سميث، فازت مرتين وترشحت 6 مرات



جيسيكا لانج، فازت مرتين وترشحت 6 مرات



مايكل كين، فاز مرتين وترشح 6 مرات



داستن هوفمان، فاز مرتين وترشح 7 مرات

جين فوندا، فازت مرتين وترشحت 7 مرات



روبرت دي نيرو، فاز مرتين وترشح 7 مرات



كيت بلانشيت، فازت مرتين وترشحت 7 مرات



دينزل واشنطن، فاز مرتين وترشح 8 مرات

جاك Lemmon، فاز مرتين وترشح 8 مرات



مارلون براندو، فاز مرتين وترشح 8 مرات



سبنسر تريسي – فاز مرتين وترشح 9 مرات



بيت ديفيس، فازت مرتين وترشحت 10 مرات

والتر برينان، 3 انتصارات و 4 ترشيحات



إنغريد بيرغمان، 3 انتصارات، 7 ترشيحات



جاك نيكلسون، 3 انتصارات و 12 ترشيحًا



ميريل ستريب، 3 انتصارات و 21 ترشيحا



دانيال داي لويس، 3 انتصارات و 6 ترشيحات

