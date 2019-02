كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي النهائي لفيلم “Fighting with My Family”

متابعة-سنيار: أصدرت MGM العرض الدعائي لفيلم دوين جونسون، “Fighting with My Family”.

“Fighting with My Family” هو كوميديا ​​حميمية وهادئة تثبت أن كل شيء يستحق القتال عندما يتعلق الأمر بالعائلة، وهو مستوحى من الفيلم الوثائقي البريطاني The Wrestlers: Fighting with My Family.

تدور أحداث الفيلم حول مصارع سابق يحاول بمساعدة عائلته كسب العيش من العمل في تقديم بعض عروض اﻷداء في أماكن صغيرة بجميع أنحاء البلاد، بينما يحلم أطفاله بالانضمام إلى عالم المصارعة الترفيهي.

الفيلم من بطولة فلورنسا بوغ، جاك لودين، لينا هيدي، دواين جونسون، فينيس فوجان، ستيفن ميرشانت، ونيك فروست.

فيلم “Fighting with My Family من تأليف وإخراج ستيفن ميرشانت، وسيصل إلى دور العرض في 22 من فبراير.