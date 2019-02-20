كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 01:03 صباحاً -

عبرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن حزنها الشديد لوفاة مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد .

وكتبت هيفاء في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “من المحزن جدا أن نسمع أن أحد أكثر الأشخاص إلهاماً وتأثيراً في صناعة الأزياء قد تركنا

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تنعي كارل لاجرفيلد: “أحد أكثر الأشخاص إلهاماً وتأثيراً في صناعة الأزياء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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