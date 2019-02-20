بالفيديو.. "ولادة" الإماراتي يشارك بمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع اختيار إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية الأول بمصر على الفيلم الإماراتي "ولادة"، للمشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان الذي ينعقد خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس/آذار المقبل.



ويغوص المخرج الإماراتي عبدالله حسن أحمد في فيلمه الروائي الطويل "ولادة" في ثنايا البيئة المحلية الإماراتية عبر أحداث تدور في يوم دفن الشهداء.

ويوظف المخرج عناصر البيئة المحلية في مقاربة للهوية والشغف والانتماء، خلال حياة أسرة إماراتية في يوم واحد.

وتدور أحداث الفيلم في قرية جبلية، لتوثق حياة عائلة مكونة من أم خائفة على ناقتها، وأب متورط في رحلة مع رجل صامت، وابنهما العاشق للاعب الكرة العالمي "رونالدو".

والفيلم سبقت له المشاركة في مهرجان دبي السينمائي عام 2017.





وخلال مؤتمر صحفي أقيم، الثلاثاء، أعلن المهرجان اختيار الفنانة والمنتجة إسعاد يونس لتكون رئيسة شرفية للمهرجان، بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج الصيني الكبير شيه في، الذي يلقب بحكيم السينما الصينية، وحصدت أفلامه عدة جوائز عالمية.





وأكد مدير المهرجان محمد سيد عبدالرحيم أن شرم الشيخ للسينما الآسيوية واجه تحديين، وهما تغير هوية المهرجان وإضافة مسابقة جديدة، ليضم المهرجان 13 جائزة، إضافة لجائزة أفضل فيلم عربي.

وأوضح أن المهرجان تشارك به 26 دولة آسيوية، ويضم البرنامج 12 فيلما روائيا طويلا منها فيلم "بيت ست" وهو عرض عالمي أول للمخرج المصري أحمد عادل وهو فيلم رعب، وفيلم "رونا" من أفغانستان، وفيلم ياباني بعنوان "مسدس" بالإضافة إلى الفيلم الإماراتي "الولادة".

ويتم عرض الفيلم المصري "The Crew"، ليكون فيلم الافتتاح، ويتناول مراحل صناعة الأفلام السينمائية منذ ولادة الفكرة حتى عرضها بدور العرض بشكل سلس ومبسط، التي يجسدها نخبة من نجوم السينما المصرية وصناعها، منهم يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، وعلى رأسهم وحيد حامد، جابي خوري، مدحت العدل، تامر حبيب، شريف عرفة، هادي الباجوري، هشام نزيه.





وقال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان إن جائزة أحسن ممثل ستكون باسم النجم الراحل أحمد زكي وجائزة أحسن ممثلة ستكون باسم السندريلا سعاد حسني، وقيمة كل منهما 3 آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية المصرية، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم وقيمتها 3 آلاف دولار.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان الفنانة هالة صدقي والمخرج التسجيلي علي الغازولي والفنان لطفي لبيب.



