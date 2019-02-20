نجل غادة عادل يعترفُ بفشله في أول تجربة تمثيليّة له!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم الفنان المصري الشاب عبدالله الهواري نجل الفنانة المصرية غادة عادل، والمخرج مجدي الهواري، الاعتذار لجمهوره، معترفًا بفشله في أول تجربة تمثيلية له، كونه لم يستطع توصيل رسالة الفيلم.

وردًا على الانتقادات التي وُجِّهت لفيلمه القصير "العفريت"، الذي يعدُّ أول تجربة فنية له، قال إن الفيلم له قصة ومعنى، ولكن الخطأ منه لأنه لم يستطع توصيل الرسالة للجمهور.

وأضاف عبدالله، في مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "الناس اللي بتقول ‏رأيها بطريقة مش كويسة ‏حسابهم عند ربنا".

واختتم الفيديو قائلًا: "إن شاء الله ‏استنوا أفلام قصيرة كثيرة وحاجات تعجبكم أوي اللي جاي أحسن بكثير".

يُذكر أنّ عبد الله الهواري، دخل عالم التمثيل من خلال هذا المشروع بعد ظهوره الأول مع والدته غادة في أحد الإعلانات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات.