كيفانش تاتليتوغ يحتفلُ بذكرى زواجه.. وفيلمه لا يزال يتصدّر شباك التذاكر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفلُ الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ اليوم 19 فبراير بعيد زواجه الثالث من مصممة الأزياء الشهيرة باشاك ديزير، وبهذه المناسبة نشر تاتيتلوغ صورةً من حفل زفافه والذي أُقيم قبل 3 سنوات داخل السفارة التركية في العاصمة الفرنسية باريس.

ويُشارك النجم التركي جمهوره باستمرار بصور رومانسية تجمعه بزوجته والتي تحرص على التواجد معه في كافة المناسبات العامة ودعمه في أعماله الفنية.

وعلى الصعيد الفني لا يزال فيلم "الأعمال المنظمة 2" والذي يُشارك في بطولته تاتليتوغ يتصدّر شباك التذاكر في تركيا بالرغم من مرور 3 أسابيع على بدء عرضه.

وكشفت بعض المصادر أن نجاح الفيلم دفع شركة نتفلكس لدفع مبلغ بقيمة 5 ملايين ليرة تركية أي ما يقارب المليون دولار أمريكي من أجل الحصول على حقوق عرضه على الشبكة.

وكان الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ قد تحدّث بإحدى المقابلات عن الشعور الغريب الذي أصابه عند تصوير الفيلم وذلك لأنها المرة الأولى التي يُؤدي فيها دورًا كوميديًا، حيث اعتاد تاتليتوغ على الأدوار الرومانسية ودور الفتى الوسيم، إلا أنه صدم جمهوره وصنّاع الفيلم بنجاحه الكبير في الدور مما رشّحه للتواجد في الجزء الثالث من العمل.