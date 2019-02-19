كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:28 مساءً -

وسط موجة الانتقادات الحادة التي تتعرض لها الفنانة شمس الكويتية، بسبب ظهورها الجريء، ورقصها مرتدية فساتين ” فاضحة ”، نشرت شمس فيديو يجمع عدة رقصات لها بالحفلات في تحد واضح لمنتقديها.



وعلّقت شمس على الفيديو: ” باي باي والقلب داعيلك ” ، وقامت بغلق خاصية التعليقات تجنبًا لانتقادات المتابعين.

وظهرت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل في وقت سابق وهي ترقص بجرأة، وذلك خلال إحياء أحد حفلات الأعراس، مما عرّضها لموجة من الانتقادات.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. شمس الكويتية تنشر مقطعًا يجمع رقصاتها الجريئة بفساتين ” فاضحة ”متحدية الانتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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