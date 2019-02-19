ليدي جاجا تحقق رقما قياسيا مع برادلي كوبر.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواصل أغنية Shallow للمطربة والنجمة الأمريكية ليدي جاجا والممثل العالمي برادلي كوبر، والخاصة بفيلم A Star Is Born تحقيق نسب مشاهدة واستماع مرتفعة منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وكان الفيديو الخاص قد تخطى بالأغنية الـ300 مليون مشاهدة عبر قناة ليدي جاجا الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات في أقلّ من أربعة أشهر على إطلاقه.

والجدير بالذكر أن أحداث فيلم A Star Is Born تدور حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.

وكانت مصادر صحفية قد كشفت لصحيفة “E! News” أن ليدي جاجا انفصلت بشكل نهائي عن خطيبها النجم الأمريكي كريستيان كارينو وقاما بإلغاء الخطوبة دون ذكر أي سبب واضح للانفصال.

ومن جانبها تحاول المطربة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، نفي الشائعات التي انتشرت حول وجود علاقة حب كبيرة وسرية بينها وبين النجم الأمريكي الشهير برادلي كوبر، بعد مشاركتهما معا في الفيلم المرشح لجائزة الاوسكار الشهير “A Star Is Born”، حيث حاولت الظهور مع خطيبها في كل فرصة تسمح لها بذلك، إلا أنه من الواضح أن هناك أسباب أخرى لانفصالها عن خطيبها وخاصة أنها كانت تؤكد شعورها بالسعادة الكبيرة معه وأنه يعتبر أكبر داعم ومساند لها في فتراتها الصعبة.