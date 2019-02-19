شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الممر".. فراج عسكرى صعيدى.. وأسماء أبو اليزيد سيناوية مع شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج شريف عرفة تصوير فيلم "الممر"، بطولة النجم أحمد عز، والذى يحكى عن قصص وبطولات الجيش المصرى، حيث انتهى عرفة من تصوير ما يقرب من 80% من العمل حتى الآن، إذ صور فى الإسماعيلية والسويس ونويبع وسيناء.

ويظهر الفنان محمد فراج بدور عسكرى صعيدى، يمر بعدة مواقف خلال الأحداث، بينما تجسد الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد شخصية فتاة سيناوية، تدخل فى قصة حب مع أحد الأبطال، أما أحمد عز فيجسد شخصية "ضابط صاعقة" يدعى نور، ومتزوج من ليلى هند صبرى.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى بطولته، بالإضافة للنجم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.