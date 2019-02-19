شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال كارم محمود والكحلاوى ومكاوى مع الإنشاد فى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الحفلات الدورية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، يقام فى الثامنة مساء السبت 23 فبراير على مسرح الجمهورية أمسية تتضمن نخبة من الأعمال الروحانية لكبار الملحنين، منها يا بارئ الكون لـ مرسى الحريرى ، امنت بالله – النبى تبسم – لا اله الا الله – اسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى ، ما شممت الورد لـ محمد البياتى ، موال سلام على طيبة – الزم الباب لـ الشيخ محمد عبد الله ، حب الرسول لـ محمد الكحلاوى ، صلاة الله ذى الكرم لـ حسنى عبد الله ، قل ادعو الله لـ كمال الطويل ، صبح الصباح لـ كارم محمود ومن الاعمال المعاصرة انى احب محمدا لـ حسام صقر ، صلوا يا أهل الكمال لـ احمد عبد الله أداء عيد أبو المجد ، حاتم زايد ، محمد عبد الحميد ، محمد عبد التواب ، وائل سراج ، حسام صقر ، ابراهيم فاروق ، طه حسين وأنغام مصطفى .

تطور الغناء الديني في مصر بدأ خلال الربع الثاني من القرن العشرين بتشجيع من الملحن محمد القصبجي وأم كلثوم وذلك بأداء بعض الأغاني الدينية بمصاحبة التخت الشرقي بدلاً من الاعتماد على الجوقة الغنائية أو الآلات الإيقاعية فقط، وتعددت الأمثلة بعد ذلك، حيث قدم فريد الأطرش أنشودة عليك صلاة الله وسلامه غناء أسمهان ، ولحن زكريا أحمد القلب يعشق كل جميل لأم كلثوم وقد صيغت هذه الأغاني وفق الزجل والأغنية الشعبية ثم بدأ الملحنون بتناول قصائد الشعر الدينية لكبار الشعراء بدلاً من الأزجال فوضع رياض السنباطى الحان لقصائد أحمد شوقي منها سلوا قلبي ، نهج البُردة ، وُلد الهدى وغيرها وقد أعطت الأناشيد الدينية الإسلامية مفعولها النفسي في المناسبات المختلفة بما تضمه من معانٍ سامية وعبارات راقية وأسلوب أدبي رفيع .