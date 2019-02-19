تزوجت وارتدت الحجاب.. بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة موناليزا، بطلة فيلم "همام في أمستردام" للنجم محمد هنيدي، والذي تم طرحه عام 1999، لتقوم بدور "رقية" الذي وضعها في مصاف نجمات الصف الأول.. في هذا التقرير نرصد لكم محطات في حياة النجمة المعتزلة "موناليزا".

البداية الفنية

تعتبر موناليزا فنانة محظوظة، بدأت حياتها الفنية كبطلة، للمرة الأولى مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "همام في أمستردام" وشاركت بعده في الفيلم المهم "أصحاب ولا بيزنس" مع مصطفى قمر وهاني سلامة، والفيلمين من إنتاج شركة العدل جروب، بعدها شاركت في فيلم "عمر 2000" للمخرج أحمد عاطف، لتقدم بعدها أول أدوارها في الدراما التلفزيونية، في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، واختارها الفنان علاء ولي الدين بطلة أمامه في مسرحية "حكيم عيون"، إلى جانب مشاركته في أوبريت "القدس ح ترجع لنا".

الاعتزال

وهي في قمة نجاحها الفني؛ أعلنت موناليزا اعتزالها الفني، وخرجت بالحجاب في لقاء على قناة "اقرأ" لتعلن زواجها من حفيد الفنان حسين صدقي واعتزالها العمل الفني وتوبتها عنه.

عودة لم تتم

في عام 2014، خرجت الفنانة موناليزا بدون الحجاب في لقاء تلفزيوني ببرنامج "أنت حر" مع الدكتور مدحت العدل، لتعلن رغبتها في العودة للتمثيل مرة أخرى، ولكن هذه العودة لم تتم حتى الآن.

أمنية الأمومة

قالت موناليزا في برنامج "أنت حر" مع الدكتور مدحت العدل إن حلم الأمومة كان يراودها فتزوجت وتركت الفن، مشيرة أنها تزوجت وأنجبت ثلاث فتيات، آمنة وزينب ونورا، وأنها ترغب في العودة للعمل الفني بعد 11 عام من العيش في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها وأبنائها.

قالت الفنانة موناليزا في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني إنها مُدربة "كيك بوكس" وتتمنى العمل في أفلام الأكشن، وأكدت أنها تعمل مدربة رقص في الولايات المتحدة.