شاهد.. أصالة تروج لحفلها المقبل بـ مركز المنارة

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أصالةكتب - أحمد عمرو:
روجت النجمة أصالة لحفلها المقبل، المقرر إحيائه يوم الجمعة الموافق 22 فبراير من الشهر الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقعتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن المطربة أصالة أخيت مؤخراٌ حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت،
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