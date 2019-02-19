شاهد.. أصالة تروج لحفلها المقبل بـ مركز المنارة

أصالة

كتب - أحمد عمرو:

روجت النجمة أصالة لحفلها المقبل، المقرر إحيائه يوم الجمعة الموافق 22 فبراير من الشهر الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع

تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن المطربة أصالة أخيت مؤخراٌ حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت،

و قدمت من خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها من أبرزهم "هلا ياكويس"، "تبي تتركني"، "يا أخي اسأل".