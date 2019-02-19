بالصور.. تجهيزات النهائية لحفل عمرو دياب بجامعة مصر

كتب - أحمد أيوب:

تستعد جامعة مصر، على قدم وساق، لاستقبال عشاق النجم عمرودياب، استعدادا لحفله المحدد له مساء الجمعة المقبلة.

وأعلنت جامعة مصر عن نفاذ تذاكر الـ"vip" الخاصة بالحفل الذي سيقام بستاد كرة القدم بالجامعة، وقال المستشار حسن شندي مستشار رئيس مجلس أمناء الجامعة، والمشرف على الحفل، إن الجامعة تستعد على قدم وساق لإقامة حفل عمرو دياب بصورة مشرفة، مؤكدا

أنها جهزت المسرح بأحدث التكنولوجيا.

وكشف عن أن الحفل سيشهد مفاجآت عديدة للجمهور الحضور، لافتا إلى أن التذاكر العادية المخصصة للحفل قاربت على النفاذ، وأن اللجان الأمنية استعدت بشكل جيد لخروج تأمين الحفل بأفضل صورة بالتعاون مع وزارة الداخلية التي تتابع الاستعدادات الأمنية اللازمة.

يذكر أن الجامعة قد طرحت تذاكر الحفل للبيع مبكرا للجمهور، كما حددت ٣ فئات لأسعار التذاكر وهى ٤٠٠ و٧٥٠ و١٠٠٠ جنيه.



ويعد الحفل الجماهيري الثاني في القاهرة والذي يحتفل فيه عمرو دياب مع جمهوره بإطلاق ألبومه الجديد "كل حياتي" في الأسواق، والذي يتضمن 13 أغنية وهم: "يا ساحر، ويتعلموا، وكنت في بالي، وأنت مغرور، وباين حبيت (مع مارشميلو)، ودا لو إتساب، وهدد، وكل حياتي، وملاك الحسن، وقالك ندم، وباين حبيت (رؤية عمرو دياب)، ويا هناه، وتعالي".