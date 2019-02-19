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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 09:53 مساءً -
أعلنت الفنانة مونيا الكويتية عن تلقيها شيكاً بقيمة 5 ملايين دينار كويتي من أحد الأشخاص يدعى “بو عبدالله” حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صوّرت من خلاله الشيك المدوّن عليه المبلغ أثناء تواجدها في البنك لصرفه.
وقالت:”مشكور يا بو عبدالله ما قصرت تسلم إيديك.. وجيت البنك أصرف الشيك تسلم إيديك”، وأضافت:”هدية من بو عبدالله لخاطر مونيا الحب عشان حملة التنمر التي تعرضت لها الفترة المنصرمة وإنتوا قعدوا ناركم تحرق خطبكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. فنانة كويتية تتلقى شيكاً بـ5 ملايين دينار هدية من أحد الأشخاص لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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