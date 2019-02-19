تنفيذاً لشرط أنغام.. أحمد إبراهيم يبدأ إجراءات الانفصال عن زوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت مصادر خاصة لـ"فوشيا" أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بدأ خلال الساعات الماضية تنفيذ شرط الفنانة والمطربة أنغام، بتطليق زوجته الأولى، بعد أن كان شرطاً لإتمام زواجهما الذي تم سراً في ليلة رأس السنة الماضية.

وأوضحت المصادر أن الموسيقي المصري أجرى اتصالات خلال الساعات الماضية بعد تسريب خبر زواجه من مواطنته أنغام، بزوجته الأولى للاتفاق والتفاوض معها لإنهاء إجراءات الانفصال دون ضجيج، وبعيداً عن وسائل الإعلام، أو التصريحات التي قد تخرج منه أو منها لوسائل الإعلام ضد بعضهما البعض.

وذكر المصدر أن أحمد إبراهيم، سعى لإقناع زوجته بصعوبة استمرار الحياة معها خلال الفترة المقبلة؛ ما يعني حتمية الانفصال بهدوء، حفاظاً على مشاعر ابنيهما، ودون الإساءة لكل منهما ضد الآخر، محذراً إياها من الإنجراف لوسائل الإعلام، كون الأمر مادة خصبة لوسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

وتأتي الخطوة من قبل أحمد إبراهيم بعد تسريب خبر زواجه الرسمي سراً من أنغام، حيث تزوجا ليلة رأس السنة، وسافرا سوياً إلى باريس، وقضاء وقت هناك في 19 يناير الماضي، وأداء العمرة سوياً، وهو ما اتبعته أثناء الزواج السري من الفنان أحمد عز في 2011، وتم الانفصال في 2012، ليتم اكتشاف الأمر في 2014.

يذكر أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تعاون مع أنغام في ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً"، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد يومين وبالتحديد يوم 21 شباط (فبراير) الحالي.

وكانت أنغام أعلنت عن موعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وذلك فى يوم 21 فبراير من الشهر الجارى، كما روجت أنغام لأغنيتها الجديدة "هقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، إذ قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، تمهيدًا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد الذي سيصل الأسواق قريبًا.