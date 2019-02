شكرا لقرائتكم خبر عن بـ20 أغنية.. نورخان تطلق أول باند مصرى يغنى لـ Evanescence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نورخان لإحياء أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الساقية، وتقدم خلالها العرض اللايف الكبير لمشروعها الغنائي المختص بإعادة إحياء أغنيات الفرقة العالمية Evanescence ، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساء الاثنين 4 مارس المقبل.

وكشفت نورخان لـ الخليج 365 عن نيتها تقديم بلاي ليست طويلة جدًا لأغنيات Evanescence تصل لـ 20 أغنية لايف من أشهر أعمال فرقة الروك الأمريكية العالمية ومطربتها إيمي لي، منها "My Immortal" و"Lithium" و"Bring Me To Life" فى أولى حفلات مشروعها الموسيقى الخاص، والذى يعتبر أول فرقة غنائية مصرية تختص بتقديم أغنيات الفرقة العالمية، وسط انتشار الباندات الغنائية المختصة بتقديم "كوفرز" للفرق العالمية الشهيرة مثل "بينك فلويد" و"كولد بلاي" و"راديو هيد".

وعرفت نورخان فى ساحة الأندرجراوند من منصة الساوند كلاود، بر تقديمها "كوفرز" لأشهر أغنيات الرسوم المتحركة واعمال سبيستون الشهيرة، مع تقديمها كل فترة "كوفر" لفرقة Evanescence واشتهرت بأغنياتها باللغة العربية الفصحى مثل "غرباء" و"ليت لي" وأغنية "اسكنى يا جراح"، التى تعد أول أعمال مشروعها الغنائي الجديد "قافية" والمختص بإعادة تقديم أشهر القصائد العربية الفصحى بشكل باند غنائي.



نورخان



Evanescence