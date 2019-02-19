شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 عاما.. هكذا تحدثت ليلى علوى عن أول بطولاتها أمام فريد شوقى ويوسف وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة الكبيرة ليلى علوى فى عام 1978 أولى بطولاتها السينمائية، وذلك من خلال فيلم "البؤساء"، والذى قدمته مع النجوم الكبار فريد شوقى ويوسف وهبى، وعادل أدهم، وعبد الوارث عسر، محسنة توفيق، وفردوس عبد الحميد، وغيرهم من النجوم، وأخرجه عاطف سالم.

ليلى علوى احتفلت عبر حسابها بمقطع من الفيلم يجمعها مع النجم الكبير فريد شوفى، وعلقت على اللقطة قائلة: "اتعلمت كتير جداً فى فيلم البؤساء من أساتذتى فريد شوقى ويوسف وهبى، وفخورة إن أول دور بطولة ليا كان قدامهم".



لقطة من الفيلم





ليلى علوى وفريد شوقى

وكانت ليلى علوى احتفلت أيضا منذ أيام بأول ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم "من أجل الحياة"، بطولة الفنان الكبير رشدى أباظة، والكبيرة شويكار، والذى عرض فى السينما لأول مرة فى 6 يونيو 1977، أى قبل فيلم "البؤساء" بعام واحد.