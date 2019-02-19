شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات "نارية" أدلى بها كارل ليجرفيلد ضد آديل وكيم وكلوم وسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرف مصمم الأزياء الراحل كارل ليجرفيلد بذكائه الشديد وموهبته، وهو ما جعله الأكثر تميزا في مجال صناعة الموضة والأزياء ، فقد ارتبط اسمه بدار أزياء " Chanel " الشهير ، بينما كان لكارل الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 86 عام في فرنسا عدد من التصريحات النارية ضد عدد كبير من النجوم العالمية.

وتأتي في المقدمة النجمة العالمية آديل التي بدأ كلامه بمدحها ووصفها أنها "سمينة جدا"، ذلك عام 2012 .

وبعد السطو علي نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان وسرقتها في باريس فوجئ الجميع بلوم كارل لها، مؤكدا أنها من جلبت هذه المحنة المرعبة لنفسها ، وذلك من خلال التباهي المستمر بثروتها.

أيضا ادعي كارل ليجرفيلد أنه لا يعرف أهم وأشهر عارضات الازياء في العالم و هم هيدي كلوم و كلوديا شيفر، مؤكدا انهم ليس لديهم أي شهرة بفرنسا.

وتحدث كارل عن مغني البوب الشهير سيل منتقدا بشرته ، حيث قال " نا لست أخصائي أمراض جلدية ولكن احب ان اقول ان بشرتي أفضل من بشرته " .



آديل



آديل



سيل



هيدي كلوم و سيل



هيدي كلوم



آديل



آديل



كيم كاردشيان