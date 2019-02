أريانا جراندي تتصدر قائمة الـ"Top 10" لموقع "Billboard" العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أصدر موقع "Billboard" العالمي قائمته لأكثر الأغاني استماعًا هذا الأسبوع، وجاءت في صدارة القائمة النجمة العالمية، أريانا جراندي، بـ3 أغاني من أحدث ألبوماتها الغنائية "Thank U, Next"، وهم "7 Rings" بالمركز الأول، و"Break Up with your Girlfriend" بالمركز الثاني، و"Thank U, Next" والتي احتلت المركز الثالث.

بينما جاءت في المركز الرابع أغنية "Without Me" للنجمة الأمريكية، هالزي، واحتلت المركز الخامس أغنية "Sunflower" لمغني الراب وعازف الجيتار الأمريكي، بوست مالون، وفي المركز السادس جاءت أغنية "Happier" للموزع الموسيقي العالمي، مارشيملو.

واحتلت المركز السابع أغنية "Sicko Mode" للمغني وكاتب الأغاني الأمريكي، ترافيس سكوت، بينما جاءت أغنية "High Hopes" في المركز الثامن لفريق الروك الأمريكي، بانيك! ات ذا ديسكو، وفي المركز التاسع جاءت أغنية "Wow." لبوست مالون، وبالمركز العاشر والأخير أغنية "Eastside" وهو دويتو غنائي جمع ما بين هالزي وبيني بالنكو والمغني الأمريكي، خالد.