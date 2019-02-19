فيديو وصور| على غرار "Bohemian Rhapsody".. بوستر دعائي وإعلان جديد لفيلم "Rocketman"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت شركة "Paramount" البوستر الدعائي الرسمي لفيلم السيرة الذاتية والفانتازيا "Rocketman" والذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمؤلف والمغني الإنجليزي، إلتون جون، ويجسد شخصيته بأحداث الفيلم النجم الأمريكي، تارون إيجرتون، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم هوليوود.

وعلى غرار فيلم "Bohemian Rhapsody" الذي دارت أحداثه حول المغني البريطاني الراحل، فريدي ميركوري، تصدر "تارون" في زي إلتون جون بوستر الفيلم والذي اشتهر بجنونه على المسرح على شاكله فريدي، وشعبيته الجماهيرية العريضة في بريطانية والعالم.

ويشارك في بطولة الفيلم ريتشارد مادن، برايس دالاس هاورد، وجيمي بيل، ومن المقرر طرح الفيلم تجارياً نهاية مارس المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول بدايات إلتون جون الفنية ورحلة صعوده كأحد أهم الموسيقيين في تاريخ بريطانيا، وحفلاته الغنائية التي حضرها الآلاف من الجماهير المحبة للنجم الإنجليزي، والفيلم تم تصويره بالكامل بالمملكة المتحدة وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة فور طرحه بدور العرض السينمائي والعالمي.

وتتجه كبرى شركات الإنتاج في هوليوود خلال الفترة الماضية، لتحويل عدد من السير الذاتية لأضخم النجوم الموسيقيين في التاريخ لأعمال سينمائية، كان آخرها فيلم "Bohemian Rhapsody" والذي تخطت إيراداته العالمية حاجز الـ800 مليون دولار، كما فاز بجائزتي "جولدن جلوب"، ومرشح لـ5 جوائز أوسكار هذا العام.