"ماريون كوتيارد وديان كروجر وديفيد بيكهام" ينعون مصمم الأزياء الألماني كارل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم وصناع السينما في هوليوود إلى جانب عدد من الرياضيين العالميين وعارضات الأزياء على نعي مصمم الأزياء الألماني، كارل لاجرفيلد، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ85 عاماً في مسكنه بباريس.

ومن هؤلاء النجوم، النجمة الفرنسية العالمية، ماريون كوتيارد، والتي نشرت صورة له عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ونعته قائلة "عزيزي كارل حضورك كان مفعماً بالحيوية، وعطفك العميق واهتمامك وفضولك، شكراً لك على إعطاء الكثير لفرنسا وللفن أتمني لك رحلة رائعة" مع كل حبي، ماريون.

كما نعته النجمة الألمانية، ديان كروجر قائلة: "كارل، لا يمكنني أن أخبرك كم كنت تعني بالنسبة لي، وسأفتقدك كثيراً، ولن أنسي أبداً عطفك وكرمك ناحيتي، ضحكاتك، ومخيلتك، لقد أتيت إلى فرنسا هذا الأسبوع وكنت سأقوم بتقديمك لابنتي، ولكني تأخرت كثيراً، أرقد في سلام".

أما عن النجمة الأمريكية ليندسي لوهان، فنشرت صورة لها مع كارل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "قلبي أنفطر، شكراً لك على كل شيء"، كما نعاه مقدم البرامج التليفزيونية ريان سيكريست عبر تغريدة نشرها على "تويتر" قائلاً "أرقد في سلام كارل لاجرفيلد، مايسترو تصميم الأزياء ورؤيته ألهمتنا بطرق شتي، وسنعيش على ارثك الذي تركته من خلفك".

كما كان لعدد من الرياضيين العالميين وعارضات الأزياء تعليقاً على وفاة كارل، منهم لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام وزوجته عارضة الأزياء، فيكتوريا بيكهام، واللذان نعى كلا منهما كارل على طريقته، ونعته فيكتوريا قائلاً "حزينة للغاية لسماعي خبر رحيلك، كارل كنت عبقرياً ودائماً ما أشعرتنا بالكرم والعطف من ناحيتك".

ونشرت النجمة المكسيكية العالمية، سلمى حايك، صورة جمعتها بكارل ونعته قائلة: "حزينة لسماعي خبر رحيلك يا صديقي، الأسطورة كارل لاجرفيلد، المبدع الحقيقي وسأفتقدك بشدة، أتمني أن تحصل روحك على السلام".

كارل لاجرفيلد هو مصمم أزياء ألماني، ويعد من أفضل مصممي الأزياء في العالم، وتعاون مع نخبة من ألمع النجوم والنجمات إلى جانب عدد من الرياضيين العالميين وعارضي الأزياء، وكان يعاني من تدهور في صحته خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد غيابه عن حضور عروض الأزياء الخاص بأسبوع الموضة الشهير في باريس.