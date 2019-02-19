لأول مرة.. حسين فهمي ضيف صاحبة السعادة

حسين فهمي

كتب - أحمد أيوب:

يحل اليوم الفنان حسين فهمي، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، وذلك من خلال برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يُعرض عبر شاشة قناة "dmc"، والذي يذاع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث الفنان

الكبير خلال الحلقة، عن بدايته الفنية، وأبرز الصعوبات التي واجهته، بالإضافة إلى تعاونه مع الزعيم عادل إمام في فيلم “اللعب مع الكبار”، فضلًا عن كواليس تصويرفيلم “العار”، ومشاركة الفنانة إسعاد يونس في

يذكر أن مسلسل"يارجال العالم اتحدوا"، ومؤخراً فيلم "الكويسين"الذي كان من بطولة الفنانة شيرين رضا، بيومي فؤاد.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تُقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، عبر قناة "dmc".