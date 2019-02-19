بالفيديو .. محمد منير يُحرج أحد معجبيه بحفله الاخير

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الكينج محمد منيركتب - أحمد أيوب:
نشر الحساب الرسمي لبرنامج" إم بي سي تريندنج" بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو لأحد مُحبيه الكينج محمد منير وهو يحاول السلام عليه باليد أثناء أحد الحفلات، حيثتراجع منير للخلف ورفض مصافحة المعجب، وتدخل الحرس الخاص بـ منير وأنزلوا المعجب من على المسرح.
يذكر أن محمد منير طرح
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