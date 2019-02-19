حمادة هلال يعلن تخطي "اشرب شاي"الـ 4 مليون مشاهدة

كتب - أحمد عمرو:

أعلن النجم حمادة هلال تخطي حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة، من خلال كليب "أشرب شاي"، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في بطولة مسلسل "ابن

أصول"، و الذي تدور قصته حول رجل يدعى ميشو يمتلك شركة ألماس و محلات دهب و هو شخص مقتدر و محترم و يتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداثيدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها، و المسلسل بطولة كل من أيتن عامر، سوزان نجم الدين، عماد رشاد، محمد نجاتي، أحمد كرارة، كريم أبو زيد، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، إيناس سالم، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، و من تأليف أحمد محمود أبو زيد، و إخراج محمد بكير.