من أجل "الاحتفال بالمرأة".. دعسوقة تحيي حفلًا بالمجان

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دعسوقةكتب - أحمد عمرو:
تحيى فرقة دعسوقة حفل غنائي مجاني يوم الجمعة الموافق 8 مارس من الشهر المقبل، في مقعد السلطان قايتباى، من أجل "الأحتفال بالمرأة"، و من المقرر أنيبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءٌ.
يذكر أن دعسوقة باند تم تأسيسها في عام 2015، من قبل
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