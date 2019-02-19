من أجل "الاحتفال بالمرأة".. دعسوقة تحيي حفلًا بالمجان

دعسوقة

كتب - أحمد عمرو:

تحيى فرقة دعسوقة حفل غنائي مجاني يوم الجمعة الموافق 8 مارس من الشهر المقبل، في مقعد السلطان قايتباى، من أجل "الأحتفال بالمرأة"، و من المقرر أن

يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءٌ.

يذكر أن دعسوقة باند تم تأسيسها في عام 2015، من قبل

المغنية "لوكا"، كما زادت شهرة الباند بإعادة توزيع أغنية "لو كل الناس"، و هي من كلمات و ألحان النجم الراحل حسين الإمام، و التي تم عرضها لأول مرة في مسلسل "كلام علي ورق".