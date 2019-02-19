بـ"ياسمينا".. حورية فرغلي تشارك في السباق الرمضاني

كتب - أحمد أيوب:

تشارك الفنانةحورية فرغلي، في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "ياسمينا"، ويشاركها في بطولته الفنانة فيفي عبده وحازم سمير وغيرهم.

ويمثل العمل الجديد أول عمل درامي من إنتاج نقابة السينمائيين، بمشاركة شركة الذهب للإنتاج الفني، ويتابع

المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، جميع تفاصيل هذا المسلسل الذي يمثل انطلاقة جديدة للنقابة وعودة إلى زمن الفن الجميل، بعيدا عن أسلوب الكثير من الأعمالالدرامية التي انتشرت خلال الأعوام الماضية، وتعتمد على الإثارة والجرأة.

يذكر أن "ياسمينا" يلقى الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد، المشرف على الإنتاج مصطفى رجائي.