بالفيديو.. مارشميلو يكسر حاجز الـ 12 مليون مشاهدة في 5 أيام

كسر الدي جي العالمي مارشميلو حاجز الـ 12 مليون نسبة مشاهدة في 5 أيام، و ذلك منذ طرحه كليب أغنية "x Pritam"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء كل من شيرلي سيتيا،
شاه روخ خان.
يذكر أن النجم العالمي مارشميلو طرح سابقاٌ أغنية "باين حبيت"
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