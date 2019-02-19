أعمال كارم محمود والكحلاوي ومكاوي مع الإنشاد في الجمهورية

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كتب - أحمد أيوب:

ضمن الحفلات الدورية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات يقام فى الثامنة مساء السبت 23 فبراير على مسرح الجمهورية امسية تتضمن نخبة من الاعمال الروحانية لكبار الملحنين منها يا بارىء الكون لـ مرسى الحريرى ، أمنت بالله – النبى تبسم – لا إله إلا الله – اسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى ، ما شممت الورد لـ محمد البياتى ، موال سلام على طيبة – الزم الباب لـ الشيخ محمد عبد الله ، حب الرسول لـ محمد الكحلاوى ، صلاة الله ذى

الكرم لـ حسنى عبد الله ، قل ادعو الله لـ كمال الطويل ، صبح الصباح لـ كارم محمود ومن الاعمال المعاصرة أنى أحب محمدا لـ حسام صقر ، صلوا يا أهل الكمال لـ احمد عبد الله .. اداء عيد ابو المجد ، حاتم زايد ، محمد عبد الحميد ، محمد عبد التواب ، وائل سراج ، حسام صقر ، ابراهيم فاروق ، طه حسين وانغام مصطفى .

يشار ان تطور الغناء الديني في مصر بدأ خلال الربع الثاني من القرن العشرين بتشجيع من الملحن محمد القصبجي وأم كلثوم وذلك بأداء بعض الأغاني الدينية بمصاحبة التخت الشرقي بدلاً من الاعتماد على الجوقة الغنائية أوالآلات الإيقاعية فقط وتعددت الامثلة بعد ذلك حيث قدم فريد الأطرش أنشودة عليك صلاة الله وسلامه غناء أسمهان ، ولحن زكريا أحمد القلب يعشق كل جميل لأم كلثوم وقد صيغت هذه الأغاني وفق الزجل والأغنية الشعبية ثم بدأ الملحنون بتناول قصائد الشعر الدينية لكبار الشعراء بدلاً من الأزجال فوضع رياض السنباطى الحان لقصائد أحمد شوقي منها سلوا قلبي ، نهج البُردة ، وُلد الهدى وغيرها وقد أعطت الأناشيد الدينية الإسلامية مفعولها النفسي في المناسبات المختلفة بما تضمه من معانٍ سامية وعبارات راقية وأسلوب أدبي رفيع.