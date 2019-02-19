شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تامر حسنى يتجاوز 7 ملايين مشاهدة بكليب "ناسينى ليه" خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى 7 ملايين مشاهدة، عبر موقع يويتوب، وذلك خلال 48 ساعة، بالإضافة لتصدره محركات الحبث جوجل.

كليب "ناسينى ليه" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم، وكانت ضمن أغنيات ألبومه الأخير "عيش بشوقك" الذى طرحه منذ عدة أشهر، وحقق من خلاله نجاحًا وردود فعل إيجابية، والكليب من إخراج سعيد الماروق، ومونتاج عمرو عاكف.

وعلى صعيد آخر قطع تامر شوطاً كبيراً فى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب"، المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، والفيلم بطولة تامر حسنى وخالد الصاوى، وزينة، محمد سلام، نانسى صلاح، وآخرون، قصة تامر حسنى وسيناريو محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

وفى سياق آخر يسافر تامر خلال أيام قليلة للسعودية استعدادًا لحفله المقرر إحياؤه الجمعة المقبل الموافق 22 من شهر فبراير الحالى، والمتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.