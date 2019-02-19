شكرا لقرائتكم خبر عن مستفزة.. كيم كاردشيان تثير غضب معارضيها بصورة عارية بعد فستانها المثير للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة عارية لها من داخل غرفة نومها.

كيم كاردشيان

كتبت كيم كاردشيان على الصورة تعليق وقالت فيه "Morning" أى صباح الخير وقصدت كيم بالصورة تلك أن تستفز كل من انتقدها بعد فستانها الساخن الذى نشرته كل مواقع التواصل الاجتماعى والصحافة العالمية، وكأنها تظهر أن ما قيل عنها لا يعنيها بشىء.



فستان كيم المثير للجدل

وأثارت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان ضجة كبيرة بإطلالتها أمس فى حفل "Hollywood Beauty Awards " لعام 2019 والذى أقيم فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان اختيار كيم لفستانها السبب الحقيقى لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وتساءل الكثيرون عن دار الأزياء التى صممت هذا الفستان.