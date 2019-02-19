شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. انطلاق تصوير "ياسمينا" أول إنتاج لنقابة السينمائيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق الأسبوع المقبل، تصوير أول مشاهد مسلسل "ياسمينا"، الذي يقوم ببطولته كل من حورية فرغلي وفيفي عبده وحازم سمير، ويمثل العمل أول عمل درامي من إنتاج نقابة السينمائيين، بمشاركة إحدى شركات الإنتاج للعرض فى رمضان المقبل.



فيفى عبده

ويتابع المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، جميع تفاصيل هذا المسلسل الذي يمثل انطلاقة جديدة للنقابة وعودة إلى زمن الفن الجميل، بعيدا عن أسلوب الكثير من الأعمال الدرامية التي انتشرت خلال الأعوام الماضية، وتعتمد على الإثارة والجرأة.

المسلسل يلقي الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.