محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع"تويتر" تغريدة تنعي بها شهداء الإرهاب في مصر. وكتبت إليسا:"مؤسف جدًا إنو يكون الإرهاب عم يقضي على شباب مصر الجدعان يا اللي عم يحموا أرضن، تحية لأرواح الشهداء وكل التقدير لشعب مصر بوجه كل الإرهابيين". يُذكر أن الفنانة إليسا خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في يدها في بلجكيا

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قالته إليسا عن الحادث الإرهابي في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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