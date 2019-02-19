فيديو| نجل غادة عادل يرد على منتقدي فيلمه "العفاريت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

رفض عبدالله الهواري، بطل ومؤلف ومخرج فيلم العفريت، بعض الآراء التي تقول إن قصة فيلمه غير مضبوطة وغير مفهومة.

وأضاف، خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع إنستجرام، أن الفيلم له معنى وقصة، مشيرا إلى أن المشكلة من عنده، لأنه لم يوضح الفيلم أو قصته كما يجب.

وتابع: "‏الناس اللي بتقول رايها باحترام، وقالت إن التمثيل كويس والناس تعبت بس في مشكلة في توضيح القصة، هي الناس اللي ‏فعلا لازم حد يسمعهم".

واستطرد: "الناس اللي بتقول ‏رأيها بطريقة مش كويسة ‏حسابهم عند ربنا"، واختتم: "إن شاء الله ‏استنوا أفلام قصيرة كثيرة وحاجات تعجبكم أوي اللي جاي أحسن بكثير".

يذكر أن عبدالله هو نجل المخرج والمنتج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل، وقدم تجربة سينمائية قوبلت بهجوم شديد، وسخر البعض أنه في أول تجربة له يمثل ويؤلف ويخرج دون أي خبرة سابقة، وهو ما دفعه للرد.