صور| زينة بالكاجوال من داخل منزلها: "مين قال قعدة البيت وحشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة زينة مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت زينة علي الصور: "مين قال إن قاعدة البيت وحشة، الواحد بيحس بيها أنه بني آدم ولا حد يضايقك ولا حد يوترك، ملكة في بيتك".

وأضافت زينة: "الشقى وحش بس ضروري يومين إجازة الواحد ياكل وينام".

يذكر أن الفنانة زينة تنتظر عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر" بطولة ليلي علوي، وأحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، كما أنها تصور دورها في فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع تامر حسني وخالد الصاوي.