بالفيديو| نادية لطفي وأحمد خليل وخالد عبد الرحمن آخر ضحايا شائعات الوفاة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - استيقظ رواد مواقع التواصل الإجتماعي صباح يوم الثلاثاء 26 يونيو الماضي على خبر وفاة الفنان السعودي ناصر القصبي والذي تصدر "التريند" الخاص بموقع "تويتر" في السعودية وقتها.



على الفور هرعت وسائل الإعلام للتأكد من الخبر الذي سرعان ما اتضح أنه حلقة جديدة في مسلسل شائعات الوفاة التي باتت تطارد النجوم الكبار من حين لآخر.





أحمد خليل ينفي وفاته





وفي بداية شهر فبراير الجاري تعرض الممثل المصري أحمد خليل للشائعة ذاتها، حيث خرجت بعض الأخبار الصحفية تتحدث عن وفاته وكانت هذه هي المرة الثانية التي تخرج فيها تلك الشائعات عن خليل، الذي اضطر لإجراء مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc" على قناة dmc الفضائية للرد على هذه الشائعة.









خالد عبد الرحمن يهدد مروجي الشائعة



منذ أيام خرجت شائعة أخرى تتحدث عن وفاة الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، ويبدو أن الشائعة أغضبت عبد الرحمن كثيراً حيث ظهر عبر مقطع فيديو قام ببثه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام" توعد فيه مروجي شائعة وفاته بالملاحقة القضائية.





نادية لطفي للإبراشي: أنت أول المعزين



أمس، ضجت صفحات التواصل الإجتماعي بخبر وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، والتي تعاملت مع تلك الشائعة بروح الفكاهة حيث قالت للإعلامي وائل الإبراشي خلال تصريحات هاتفية لبرنامج" كل يوم" : "لك تقدير كبير لأنك من أول المعزين وربنا يجعلها آخر الأحزان"، .

وتابعت الفنانة المعتزلة قائلة: "نحن نؤمن بالقدر، والموت هو الحقيقة، ونؤمن به بكل حب، أما بالنسبة لي فهذه التجربة تميزت عندي لأن الشائعة أسعدتني، وانعشت يومي بالمحبين الذين اتصلوا للاطمئنان علي".









عادل إمام .. زعيم شائعات الوفاة



كعادته كل عام، يحرص الفنان عادل إمام على نفي كل الأخبار التي تنتشر حول وفاته كل عام،



وقال إمام في تصريحات صحافية مطلع العام الماضي إنّ "هذه الشائعة اعتادها طيلة السنوات الأربع الماضية، ولم يعد يهتم بها ولا ينفيها إلا إذا طُلب منه ذلك".





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