السيمفونى بالاسلوب الامريكى على المسرح الكبير

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يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى،تحت عنوان الاسلوب الامريكى، بالتعاون مع السفارة الامريكية بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركه عازفة الفيولينة جانيت سونج وذلك فى الثامنة مساء السبت 23 فبراير بالمسرح الكبير .
يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الامريكيةمنها متتابعة سيمفونية من معزوفة على الواجهة البحرية لـ برينستين ، كونشرتو الفيولينة والاوركسترا لـ باربر، الصالون المكسيكى لـ كوبلاند واميركى فى باريس لـ جيرشوين .
يشار ان الموسيقى في الولايات المتحدة تضم العديد من الأنماط التقليدية وبدأ تاريخها مع السكان الذين استوطنوا امريكا الشمالية وكانت موسيقاهم متنوعة وجاء معظمها لهدف ديني ، ومع توسع الاراضى الامريكية وازدياد عدد المهاجرين نمت الوان اخرى نتيجة امتزاج الثقافات التى شكلت المجتمع وانتشر منها البلوز ، الجاز ، الروك ، الميتال والهيب هوب .
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