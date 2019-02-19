طرح النجم تامر عاشور، البرومو الأول لكليب "أيام"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، و ألحان تامر علي، والكليب تم تصويره فيإيطاليا.
يذكر أن المطرب تامر عاشور يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "أيام"، الذي طال إنتظاره من جمهوره ومحبيه، و يضم الألبوم
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تامر عاشور يطرح البرومو الأول لـ "أيام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.