بالصور.. زينة تخطف الأنظار بالكاجوال من داخل منزلها

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت علي الصور: "مين قال إن قاعدة البيت وحشة، الواحد بيحس بيها أنه بني آدم

ولا حد يضايقك ولا حد يوترك، ملكة في بيتك".

وأضافت زينة: "الشقى وحش بس ضروري يومين إجازة الواحد ياكل وينام".

يذكر أن الفنانة زينة تنتظر عرض فيلمها "التاريخ

السري لكوثر" بطولة ليلي علوي، وأحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، كما أنها تصور دورها في فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع تامر حسني وخالد الصاوي.