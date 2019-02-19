نشر الفنان عمرو يوسف مقطع فيديو له من الجيم وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية الشاقة، علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونظرًا لأن عمرو يعرف تمامًا مدي صعوبة التمارين الخاصة بعضلاتالرجل قام بتشجيع متابعيه من خلال الفيديو وعلق عليه قائلًا: "متفوتش يوم الرجل".
جدير بالذكر أنه تم تكريم عمرو يوسف مؤخرًا من المركز الكاثوليكي عن
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عمرو يوسف في الجيم: "تمرينة الرجل متتفوتش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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