أنغام تزوّجت للمرة الرابعة سرًّا... العريس أصغر منها بـ9 سنوات وهذا تعليق زوجته

كشف مصدر مقرب من زوجة الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم عن زواجه سرًّا من المطربة أنغام، مطلع يناير الماضي، وأكد المصدر نفسه أنّ أنغام سافرت معه إلى السعودية لأداء العمرة فور عقد القران، وبعدها سافرا إلى باريس لقضاء أسبوع عسل، ثم عادا إلى القاهرة لمراجعة الترتيبات الأخيرة لصدور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًّا"، حيث شارك العريس في توزيع 6 أغانٍ.

المصدر نفسه نفى ما تردد عن انهيار زوجة الموسيقي أحمد ابراهيم فور علمها بالخبر، وأكد أنها لم تدخل المستشفى كما روّج البعض خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت على اتفاق مع زوجها على الانفصال، ولديها علم مسبّق باحتمال زواجه من أنغام، وتم تأجيل الطلاق لحين الانتهاء من ترتيبات تخص ولديهما مالك وعيسى.

يُذكر أنّ أنغام أغلقت هاتفها فور تسريب أنباء زواجها سرًّا، وهذه الزيجة إذا تأكدت ستكون الرابعة لها، والثانية على التوالي التي تحدث سرًّا، ولكن بكل الأحوال كانت كل الزيجات شرعية وموثقة حيث لا تفضل أنغام الزواج العرفي، وسبق للمطربة المصرية أن تزوجت أولًا من مهندس الصوت مجدي عارف، وأنجبت ابنها "عمر".

ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004، بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد لمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أمًّا للمرة الثانية حين انجبت ابنهما عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات، ونُشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز، في إطار صراع الأخير مع الفنانة زينة حول قضية إثبات نسب وزواج.

أحمد إبراهيم موزع موسيقي من مواليد 9 فبراير 1983، وهو أصغر من أنغام بتسع سنوات كاملة، حيث ولدت يوم 19 يناير 1972 ، ويعمل إبراهيم منذ 17 عامًا في مجال التوزيع الموسيقي، وتعاون مع أشهر نجوم الغناء العربي، ومنهم: نانسي عجرم، وتامر حسني، وشيرين عبد الوهاب، ومحمد حماقي، ومحمد فؤاد.

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