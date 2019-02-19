نانسي عجرم تنشر صورة وهي ترضع ابنتها ليا وتوجّه هذه الرسالة

بعد مرور 18 يوماً على ولادتها، نشرت الفنانة نانسي عجرم أوّل صورة لابنتها ليا وهي تقوم بإرضاعها، ووجّهت رسالة إلى الأمّهات دعتهن إلى ضرورة إرضاع أولادهن، لما للرضاعة الطبيعيّة من فائدة للولد والأم.

وكتبت نانسي تعليقاً على الصورة "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.".

وحصدت الصورة مئات آلاف التعليقات خلال دقائق على نشرها، على "تويتر" و"انستقرام" و"فايسبوك".

يذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي تتحدّث فيها نانسي عن أهمية الرضاعة الطبيعية، إذ أنّها لطالما شجّعت الأمهات على إرضاع أولادهنّ، من خلال منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظّمة يونيسف.

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